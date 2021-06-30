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Покоривший челябинские улицы десятилетний музыкант мечтает о большой сцене

Общество
Покоривший челябинские улицы десятилетний музыкант мечтает о большой сцене

Рудольф Пермяков покорил жителей Челябинска. Десятилетний мальчик регулярно выходит на городские улицы с барабанной установкой. Он разучивает новые ритмы и исполняет композиции для жителей и гостей города.

Свою оценку игре мальчика дали профессиональные исполнители.

«Я скажу, как действующий музыкант, что мне не просто понравилось, а я немного шокирован, насколько владеет ребенок в таком возрасте вот этой всей кухней. Это, на самом деле, очень тяжело. А он не только справляется с каким-то там ритмическим рисунком, очень тяжелым, он еще успевает получать от этого удовольствие», — изумляется музыкант Денис Оснач.

Рудольф мечтает о большой карьере музыканта. Он готов часами репетировать и не боится играть на публике.

«Я себя вижу в идеале... Что я вышел на огромный стадион, на большую мировую сцену и гастролирую по всей стране, по всему миру с концертами. С группой, может быть», — рассказывает сам юный барабанщик.

Родители желание сына поддерживают. Отец вспоминает, как мальчик впервые взял в руки барабан семь лет назад и с тех пор с ним уже не расставался.

«Где-то года в два он взял мой барабан, барабан африканский — джембе, ручной — и начал настукивать интересные ритмы. Я обратил внимание, что эти ритмы, они действительно как будто бы не просто так, несколько разных ритмов, и они все по-своему красивые», — рассказал отец барабанщика Андрей Пермяков.

У подрастающего барабанщика есть свои кумиры: Джои Дордисон, Ларс Ульрих и Джей Вайнберг. Мальчик твердо верит в себя и свою музыку. И, возможно, через несколько лет мы увидим и услышим Рудольфа Пермякова уже с большой сцены.

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