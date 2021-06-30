Багдад теряет контроль: кризис энергетической отрасли спровоцировал беспорядки в Ираке

На территории Ирака начались массовые митинги, вызванные недовольством граждан отключениями электричества. Внутренняя ситуация обострилась после того, как в страну перестала поступать энергия из Ирана.

Причиной действий Тегерана стал рост задолженности Багдада. Из-за продолжающегося экономического кризиса иранские власти решили отказаться от нерентабельного партнерства — для продолжения сотрудничества им необходимы своевременные выплаты. Однако не исключено, что этот шаг может иметь и политический подтекст.

Как Ирак справляется с кризисом энергетического сектора, на что идут граждане ради возвращения электричества, какое влияние на конфликт имеют Вашингтон и Тегеран и к чему ведут действия багдадского правительства — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Ирак без электричества

На протяжении последней недели подача энергии по четырем трансграничным линиям, проходящим через ирано-иракскую границу, сокращалась, а в минувший вторник, 29 июня, она была практически нулевой.

A map of Iraq's four governorates that are experiencing a complete shutdown of electrical systems. pic.twitter.com/kv4pMBlY6O — Joe Snell (@joesnell03) June 29, 2021

Прекращение поступления импортного электричества привело к частым веерным отключениям, вызвавшим острое недовольство граждан. Проблемы развиваются стремительнее с началом лета: в южных провинциях сейчас воздух прогревается в среднем до 50 градусов по Цельсию. В этих условиях потребность граждан в энергии существенно возрастает. По причине экстремальной жары власти выпустили рекомендации по сокращению рабочего дня на предприятиях.

Эскалация внутренней напряженности уже привела к перестановкам в правительстве. Министр энергетики Ирака Маджед Махди Хантуш в минувший понедельник, 28 июня, подал в отставку под общественным и политическим давлением.

Люди требуют света

Кризис энергетической сферы перманентно сохраняется в стране на протяжении многих лет. И это несмотря на то, что данный сектор более всего финансируется из государственного бюджета.

Федеральное агентство новостей /

Перебои с подачей электричества нередко становятся причиной протестов, приводящих к насилию и массовым задержаниям активистов. Особенно напряженная ситуация складывается на юге страны.

В ряде провинций начались антиправительственные демонстрации. Люди вышли на улицы в регионах Басра, Васит, Дияла, Мутанна, Ди Кар и других. Накануне они перекрыли дорогу Кербела — Бабиль, а сегодня, 30 июня, дорогу Дахук — Эрбиль.

Митингующие призывают к возобновлению электроснабжения. В случае невыполнения их требования недовольные граждане обещают заблокировать трассы Багдад — Киркук и Багдад — Эль-Кут. В перспективе демонстранты могут предпринять попытку полной транспортной блокады столицы.

«Мы преподадим чиновникам урок, который они никогда не забудут», — сказал журналистам один из митингующих горожан Басры.

تظاهرات وقطع للطرق في شوارع القرنة شمال البصرة.

. pic.twitter.com/5ptwSF23zq — Basra Today | البصرة اليوم (@basratoday__1) June 29, 2021

В городе Ан-Насырия иракцы предприняли попытку взять штурмом здание министерства энергетики. В то же время в провинции Васит митинги переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате полиция открыла огонь по протестующим, несколько человек получили тяжелые ранения.

????#عــــاجل :: قبل قليل

تم اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين في واسط العزيزية مما ادى

الى اصابة عدد منهم pic.twitter.com/9qeEjLszWZ — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) June 29, 2021

Аналогичные массовые антиправительственные протесты в последние годы стабильно охватывают страну в летний период, однако сейчас, в преддверии выборов, запланированных на 10 октября текущего года, внутренняя напряженность крайне невыгодна Багдаду.

Ранее в этом году власти уже сталкивались с противодействием граждан из-за арестов представителей оппозиции, участвовавших в предыдущих митингах. Череда обострений в стране работает не на пользу нынешнему правительству.

Федеральное агентство новостей /

Без Ирана никак

Зависимость Ирака от иранских энергоносителей имеет геополитическое значение. При этом находящееся под протекторатом Вашингтона багдадское правительство оказывается в сложной ситуации, поскольку сотрудничество с Тегераном является жизненно важным фактором. В то же время экономические санкции США, наложенные на Иран, не дают иракцам возможности напрямую расплатиться со своими партнерами.

Ради помощи Багдаду Вашингтон периодически вносит исключения в санкционный режим, чтобы обеспечить Ирак энергоносителями, однако объемы этих послаблений крайне малы.

Сотрудничество двух ближневосточных государств не исчерпывается покупкой электричества. Так, сейчас импорт иранского газа удовлетворяет до трети потребностей энергетического сектора Ирака. Однако и транзиту углеводородов свойственны перебои.

«Импорт газа из Ирана колеблется в пределах 4,2–5 млрд кубометров в сутки. Сейчас мы видим, что генерация на юге коллапсирует ниже одного гигаватта, а это означает, что не только данные линии отключены, но даже поток газа снизился», — рассказал Йесар аль-Малеки, аналитик The Middle East Economic Survey (MEES).

Голубое топливо доставляется в страну по паре газопроводов, эксплуатируемых электростанциями в Басре, Самаве, Ан-Насырии и Дияле. Выработка электроэнергии на этих предприятиях также резко упала, что говорит о низком уровне поставок.

The Iraq-Jordan pipeline could help Iraq with its electricity crisis while helping Jordan cover its own domestic energy needs.https://t.co/67QdQvgOxy — The New Arab (@The_NewArab) June 30, 2021

Примечательно, что ранее поток газа из Ирана был в разы выше. Однако причиной сокращения импорта топлива в 2020 году стали долги перед поставщиком, снизившим ежедневную подачу с 50 до 5 млн кубометров. Тогда Багдад задолжал Тегерану порядка 2,7 млрд долларов.

В тот период некоторым утешением служило обещание продолжить непосредственную поставку электричества через ЛЭП, однако накопление новых долгов теперь пресекает и этот источник.

Najaf Governor Louay Al-Yasiri for Al-Ahad TV :

- The electricity problem in Najaf will not be solved because there is no management for it

Most of the power stations in Najaf depend on Iranian gas.#Iraq pic.twitter.com/pDs3lx6Uzi — Al Ahad TV _EN (@ahad_en) June 29, 2021

Кризис сектора

Объем вырабатываемой в настоящее время энергии в Ираке ничтожно мал. Потребности одной только провинции Басра составляют по меньшей мере 4 000 мегаватт, однако сейчас в региональную сеть поступает лишь 850 мегаватт.

Сокращения подачи электроэнергии чреваты катастрофическими последствиями: они затрагивают практически все сферы жизни иракцев. Ожидаются перебои работы предприятий и больниц, не говоря уже о сетях для бытового применения.

Our latest at @iraqoilreport on how #Iraq is suffering major power outages as #Iran cuts gas & electricity supplies, prompting resignation of the Iraqi Electricity Minister. https://t.co/hZE1Dp56dZ — Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) June 30, 2021

Сильная жара и невозможность граждан пользоваться техникой для спасения от нее, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, переполняющая больницы, прекращение работы предприятий, ухудшающее экономическую и гуманитарную ситуацию — лишь вершина айсберга проблем Ирака. Однако эти обстоятельства подталкивают общество к новым потрясениям, для предотвращения которых Багдад фактически не имеет ресурсов.

Федеральное агентство новостей /

Призывы к демонстрациям звучат все чаще, и недовольные граждане выходят на улицы. Многие опасаются повторения протестов прошлых лет, за которыми следовали мощные вспышки насилия. Ранее причиной волнений в летнее время также были перебои с подачей электроэнергии.

Rallies have erupted spontaneously, mostly spurred by youths wanting jobs, improved services such as electricity and water, and an end to endemic corruption in Iraq. https://t.co/7VLtBa6JgJ — NBC News (@NBCNews) October 4, 2019

В общей сложности долг Ирака перед Ираном за импорт энергоносителей составляет около 4 млрд долларов. Задержки выплат обусловлены как экономическими проблемами Багдада, так и сложностью схемы трансфера средств, разработанной для обхода американских санкций. Несмотря на это, сотрудничество двух стран не прекращается.

Багдад не может оплатить импорт топлива и энергии напрямую, однако имеет право выполнять операции, связанные с покупкой гуманитарных товаров и медикаментов, проводимые через дипломатическую миссию Тегерана.

Так, ранее Ирак приобрел в Европе вакцины от COVID-19 для Ирана. Эта покупка была произведена на активы Тегерана, которые не могут быть переведены в страну из-за американских санкций.

Iranian energy minister says 115m Swiss Francs have been deposited toward 16m COVID-19 vaccines via COVAX, drawing on Iran's foreign exchange resources in Iraq ????https://t.co/jc6dLA3zC3 — Ali Vaez (@AliVaez) June 22, 2021

Кроме того, не ограничивается возможность сотрудничества с располагающимися непосредственно на территории Ирака иранскими компаниями. Однако трансфер средств обходными путями производится слишком медленно, а «окна» в санкционном режиме США весьма незначительны.

И ситуация складывается так, что страна, обладающая одними из крупнейших в мире запасов нефти, постепенно наращивающая объемы ВВП, не может легально купить у соседей топливо и электричество — ресурсы, которые способны спасти страну от внутреннего кризиса.

Федеральное агентство новостей /

Двойное дно

Не исключено, что шаги Ирана, вносящие вклад в дестабилизацию обстановки в Ираке, являются одним из рычагов давления на Соединенные Штаты.

Ответственность за проблемы государства и народные волнения, угрожающие багдадскому руководству, в значительной степени вызваны американскими ограничениями. Позиция Тегерана в этом случае объективно справедлива: страна требует плату за честно переданные партнерам ресурсы. И только действия союзника Багдада тому препятствуют.

На фоне этого грядущие досрочные выборы могут оказаться чреваты уходом проамериканского правительства Ирака. Недовольные политикой действующих властей граждане наверняка выберут парламентариев, способных направить государство диаметрально противоположным курсом.

As Iraq heads towards elections, the current security environment presents one of the greatest obstacles to political participation. Read @MarsinRA: https://t.co/PCu92PUbiu — Brookings FP (@BrookingsFP) June 26, 2021

Вряд ли Вашингтон заинтересован в таком исходе предстоящего плебисцита. Соединенные Штаты и так сдают свои позиции на Ближнем Востоке после принятия решения о сокращении численности воинского контингента в регионе. Американская администрация не продемонстрировала способности удерживать прочные партнерские отношения со странами, в которых отсутствуют силы Пентагона — политической альтернативы этому подготовлено не было.

Вариантов у Белого дома в сложившейся ситуации остается немного: либо снять антииранские санкции, либо столкнуться с потерей влияния на очередное государство.

Впрочем, есть еще один вариант — силовое подавление протестующих и подтасовка будущих выборов руководством ближневосточного государства. Однако это противоречит демократическим идеалам, которые США отстаивают во всех войнах, в том числе в самом Ираке.