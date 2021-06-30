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Власти Ярославской области помогут уборщице после жалобы Владимиру Путину

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:26
Общество
Власти Ярославской области помогут уборщице после жалобы Владимиру Путину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Ярославль, 30 июня. Жительница Ярославской области в рамках прямой линии сообщила президенту России Владимиру Путину о трудном финансовом положении.

Женщина получит не только финансовую, но и юридическую помощь после обращения к Путину. По словам жительницы Ярославля, которая работает уборщицей помещений, ей не хватает денег на жизнь в трудное для всей страны время. Президент России Владимир Путин пообещал, что местные власти обратят внимание на ее вопрос и окажут всю необходимую помощь.

Россияне общаются в Владимиром Путиным в рамках прямой линии в 18-й раз. Первый раз общение в таком формате состоялось в 2001 году. В прошлом году трансляция не проводилась из-за пандемии коронавируса.

Власти уделяют внимание проблемам россиян регулярно. Так, в Крыму помогут местным жителям, которые пострадали в результате сильных ливней.

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путин ярославская область прямая линия
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