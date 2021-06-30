Владимир Путин пообещал разобраться с грязной водой в Пскове

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин во время общения с россиянами в рамках прямой линии пообещал решить вопрос грязной воды в Пскове.

Согласно программе «Чистая вода» у города должно быть два источника водоснабжения. Местные жители отмечают, что в процессе реализации никто не обратил внимание на то, какой вода становится после нагревания — появляется жуткий осадок.

Путин отметил, что для решения вопроса потребуются дополнительные денежные средства. В Правительстве РФ на эти нужды предусмотрено 500 миллиардов рублей.

«Люди не могут жить в таких условиях. Я дам поручение Правительству, вице-премьеру Хуснуллину, свяжемся с губернатором», — отметил Путин.

Президент пообещал, что в ближайшее время будет найден финансовый источник, который поможет в решении этого вопроса.

Владимир Путин проводит 18-ю прямую линию. За время общения глава государства успел ответить на 32 вопроса за первые два часа.