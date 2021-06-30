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Более 30 россиян уже получили ответы от Путина с начала прямой линии

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:23
Общество
Более 30 россиян уже получили ответы от Путина с начала прямой линии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы 32 россиян в ходе первых двух часов прямой линии.

Жители страны уже успели спросить Путина о коронавирусе, экономике страны и отношениях с Украиной. Президент рассказал, что привился от коронавируса препаратом «Спутник V», а также назвал русских и украинцев единым народом.

Прямая линия с участием главы государства проходит 30 июня. Трансляция мероприятия идет по всем федеральным каналам страны. Россияне могут задать свои вопросы лидеру России через приложение «Москва-Путину».

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