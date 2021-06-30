Путин назвал бортовой номер самолета-разведчика, следившего за эсминцем Defender

Москва, 30 июня. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море является очевидной провокацией Великобритании и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

По словам российского лидера Владимира Путина, за инцидентом в Черноморском регионе вел наблюдение самолет-разведчик ВВС США.

«Рано утром в 7:30 с одного из военных аэродромов натовских в Греции с Крита по-моему взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали, конечно, я хорошо знаю, если бог даст памяти — бортовой номер 063/97/92», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что при помощи разведывательного самолета нарушители границ пытались узнать, как работают российские вооруженные силы и «где у нас что включается».

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал военные учения Sea Breeze на Украине с участием стран НАТО.