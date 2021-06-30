Социальный Петербург: НКО, волонтеры и власти сверили часы

Форуму «Социальный Петербург» в этом году исполнилось 20 лет. Ежегодно представители некоммерческих и различных благотворительных организаций используют площадку форума для сверки часов. Чем занимаются некоммерческие организации (НКО) Петербурга? Много ли желающих посвятить себя благотворительности? Есть ли реальный диалог между властями города и некоммерческим сектором? Итоги мероприятия подвели в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В работе юбилейного форума «Социальный Петербург. Перезагрузка», по словам его программного директора Марины Седовой-Бахенской, приняли участие не только организации Северной столицы, но и представители других регионов. На этой площадке участники могли получить свежую информацию и овладеть необходимыми навыками для дальнейшего развития.

«За все 20 лет форум проходил в различных форматах. Но в этом году, поскольку мы все находимся в новой реальности и новых условиях, его решили провести онлайн. Мы вели трансляцию из Санкт-Петербурга в течение двух дней — 23 и 24 июня. Программа была насыщенная, спикеры приезжали к нам в студию и общались между собой. Все это было в live-режиме, поэтому зрители могли наблюдать и задавать вопросы посредством чат-бота в Telegram», — рассказала она.

Большое внимание участники форума уделили взаимодействию со СМИ и позиционированию в медиапространстве, этому были уделены практические мастер-классы. Также была затронута тема социального предпринимательства. Несмотря на то, что это явление для НКО — не ново, вопросов, связанных с этим видом деятельности, остается по-прежнему много. Главный из них — является ли социальное предпринимательство бизнесом или некоммерческой деятельностью. Программный директор форума считает, что это симбиоз. Поэтому вполне оправданно на площадке звучал вопрос: как начать проект и выйти на самоокупаемость, делая при этом благие вещи?

«Много тем было затронуто в рамках форума. Трансляцию мероприятия на сайте «ВКонтакте» посмотрело более 300 тыс. человек. Уникальность нынешнего форума — в записи всего, что происходило за эти два дня на форуме «Социальный Петербург. Перезагрузка». Записи можно пересмотреть, поделиться с коллегами, отмотать на интересный мастер-класс и зафиксировать какие-то полезные вещи», — рассказала Седова-Бахенская.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам специалиста отдела поддержки и развития НКО при комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга Екатерины Самсоновой, форум позволил собрать экспертную информацию о достижениях и проблемах в сфере некоммерческого сектора. Также был поднят вопрос о роли НКО в социально-экономическом развитии города. Как рассказала Самсонова, город заинтересован в эффективной деятельности НКО, поэтому оказывает им всяческую поддержку.

«Комитет оказывает имущественную, информационную, а также финансовую поддержку в виде субсидий и грантов, иногда предоставляет волонтеров. Некоммерческие организации проводят мероприятия на благо города, поэтому комитет им помогает», — объяснила спикер.

НКО оказывают широкий спектр услуг для жителей города различных категорий: начиная с доставки продуктов пенсионерам и заканчивая взаимодействием с детскими домами и хосписами. Когда создается некоммерческая структура, ее организаторы в первую очередь выбирают проблему, которую будут решать, и целевую аудиторию, пояснила Марина Седова-Бахенская.

«В нашем городе есть дети, оставшиеся без попечения родителей. Этим вопросом тоже отдельно занимаются НКО. Забота о них не ограничивается материальной помощью — волонтеры приезжают в детские дома, сидят с ребятами, гуляют, проводят с ними время до суда, защищают их права. Есть НКО, которые работают и помогают животным. <…> Некоммерческих организаций в нашем городе большое количество, есть и достаточно старые, которые созданы еще в 90-е годы», — сказала она.

Невские Новости / Анна Крючкова

Спектр проблем, которые решаются совместными усилиями города и НКО, ширится. По мнению Седовой-Бахенской, это и есть одна из главных задач форума «Социальный Петербург. Перезагрузка». Подобные площадки дают возможность наладить диалог между чиновниками и представителями некоммерческих организаций.

«Власти стараются помогать, но им сложно понять, что конкретно нужно. Поэтому важно, чтобы НКО приходили и говорили: у нас есть проблема, мы хотим ее решить. Ведь не всегда речь идет о финансах. Часто это вопросы коллаборации, взаимодействия со СМИ и властями», — сказала она.

Екатерина Самсонова в свою очередь отметила, что петербургская молодежь с интересом относится к некоммерческому сектору, и город этот интерес всячески поддерживает. Она рассказала, что молодые ребята с горящими глазами часто приходят с предложением решить какие-то проблемы. Но, как правило, у них нет структуры, им не хватает знаний для воплощения своих идей. Поэтому разработаны различные программы по обучению этих ребят, чтобы они могли сформулировать свою идею и реализовать ее.