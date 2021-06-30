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США построили украинским пограничникам базы из блок-контейнеров

Армия
США построили украинским пограничникам базы из блок-контейнеров
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 июня. США в очередной раз предоставили Украине военную помощь и построили пункты размещения для сотрудников Госпогранслужбы в Бердянске и Мариуполе. Базы сделаны из вагончиков.

Стоимость работ по строительству пунктов базирования в США оценили в четыре с половиной миллиона долларов, которые отправились на закупку металлических вагончиков для размещения пограничников. На открытие одного из пунктов приехала временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, о чем пишет издание «ПолитНавигатор». Во время церемонии передачи вагончиков пограничникам, Кив заявила, что новые базы позволят украинским военным защититься от «российской агрессии».

«Мы гордимся тем, что сегодня находимся здесь с нашими украинскими партнерами, поскольку видим, как реализуется очередной проект», — торжественно заявила Квин.

Поверенная в делах США также завила, что власти ее страны направили еще 12 миллионов долларов на строительство аналогичного центра в Одессе. Разумеется, для защиты украинской морской границы от «российской агрессии» в Черном море.

Это не первый раз, когда США отличились неслыханной щедростью «помощи» для украинских войск, весной Вашингтон пожертвовала береговой охране ВСУ сотню надувных лодок типа «Зодиак» и несколько патрульных катеров устаревшей модели, которые в самих Соединенных Штатах постеснялись бы сдать даже в утиль.

А вот некоторые украинские политики признают, что армия в стране уже на грани развала, и никакая помощь от НАТО в текущем виде не сможет уберечь ее от этого процесса. Народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что недобор новобранцев на сегодня составляет 40%, а те что несут службу в войсках охотно дезертируют.

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Все новости / Армия / США построили украинским пограничникам базы из блок-контейнеров
украина россия сша госпогранслужба
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