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Путин сообщил о планах закрепить кураторов за каждым регионом РФ

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:14
Политика
Путин сообщил о планах закрепить кураторов за каждым регионом РФ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 июня. Правительство РФ намерено закрепить за каждым регионом страны своего куратора. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии с россиянами.

По его словам, практика кураторства конкретных людей за конкретным регионом работает и себя оправдывает.

«Есть контакт с территориями, «погружение» в проблемы региона приводит к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доведены до местных правительств», — подчеркнул Путин.

По словам президента, согласно этим планам, за определенными территориями страны будет закреплен свой вице-премьер РФ.

Ранее глава государства призвал всех россиян надеяться на лучшее, так как считает необходимым настраиваться на позитивный лад.

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