Путин сообщил о планах закрепить кураторов за каждым регионом РФ

Москва, 30 июня. Правительство РФ намерено закрепить за каждым регионом страны своего куратора. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии с россиянами.

По его словам, практика кураторства конкретных людей за конкретным регионом работает и себя оправдывает.

«Есть контакт с территориями, «погружение» в проблемы региона приводит к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доведены до местных правительств», — подчеркнул Путин.

По словам президента, согласно этим планам, за определенными территориями страны будет закреплен свой вице-премьер РФ.

Ранее глава государства призвал всех россиян надеяться на лучшее, так как считает необходимым настраиваться на позитивный лад.