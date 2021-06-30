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Германия и Италия завершили операцию по выводу войск из Афганистана

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:19
Армия
Германия и Италия завершили операцию по выводу войск из Афганистана
Global Look Press  /  Ahmad Massoud / Xinhua

Берлин, 30 июня. Подразделения ВС Германии и Италии полностью выведены из Афганистана.

Пребывание воинских контингентов ФРГ и Италии в Афганистане закончилось в один день, 29 июня. Об этом сообщили главы военных ведомств обоих государств членов НАТО.

«Подходит к концу целая глава в истории, которая бросила вызов бундесверу и существенно повлияла на его становление, в том числе и в боях», — заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Таким образом она прокомментировала полный вывод немецких войск из лагеря близ афганского города Мазари-Шариф.

«Вчера вечером миссия Италии в Афганистане официально завершилась», — сообщил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

Его слова приводят в своих публикациях 30 июня ряд итальянских СМИ. Итальянские войска покинули афганскую провинцию Герат.

Пребывание войск западных стран в Афганистане продолжалось почти 20 лет. Полный вывод американских подразделений из горной страны должен быть завершен к 11 сентября.

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