Под Тулой семья с больным ребенком получила законную квартиру: ФАН сообщал о проблеме

Тула, 30 июня. История с непредоставлением девочке-инвалиду положенной по закону квартиры обрела свое счастливое завершение. Семья Черниковых, воспитывающая ребенка с рядом тяжелых медицинских диагнозов, живет в Тульской области. Ранее ФАН подробно рассказывал о сложившейся проблемной ситуации.

С помощью Общероссийского народного фронта ситуация разрешилась. Документы на жилье и ключи от квартиры уже получены. Праздновать новоселье семья собирается после небольшого косметического ремонта в новой квартире. Теперь уже собственной, а не съемной.

«Первой в новую квартиру по русской традиции запустим любимицу нашей семьи — кошку Бусю. На счастье и удачу. Действительно, столько проблем у нас было за это время: снимали квартиры, проживали у родственников. И вот, наконец, такая радость», — рассказала мама девочки Юлия Черникова.

Маленькой дочери Юлии, пятилетней Саше, врачи еще в младенчестве поставили сложнейшие диагнозы: ДЦП, эпилепсия (синдром Веста), частичная атрофия зрительных нервов, гидроцефалия, сниженный интеллект. С такими медицинскими показателями, по закону, обязательна дополнительная жилплощадь. Но из-за множества бюрократических проволочек вопрос длительное время не находил положительного ответа.

«После того, как к проблеме Черниковых подключился Народный фронт, Кимовская районная прокуратура провела проверку. По ее результатам были выявлены нарушения. Кроме того, к вопросу подключился Следственный комитет РФ, который провел свое расследование. Результатом стало то, что в довольно короткий срок Черниковым предоставили трехкомнатную квартиру общей площадью 60 квадратных метров», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области Виктор Мельников.

Черниковы уверены, что в квартире не будет тесноты и неудобств. Новое жилье даст им возможность строить свой теплый семейный очаг, в котором они смогут воспитывать маленькую Сашу и заботиться о ее здоровье.