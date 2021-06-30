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Путин пообещал разобраться с доплатами переселенцев из аварийного жилья

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:10
Общество
Путин пообещал разобраться с доплатами переселенцев из аварийного жилья
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 30 июня. Жителям поселка Демьянка пришлось доплатить до 330 тыс. рублей за переселение из аварийного жилья. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с этим вопросом.

Переселение граждан из ветхих зданий в новые квартиры не должно сопровождаться поборами, подчеркнул глава государства. Он пообещал разобраться в происходящем и добавил, что его обескуражили озвученные россиянами цифры.

«Победа будет за нами, вы даже не сомневайтесь», — отметил Путин в рамках прямой линии.

Россияне могут задавать вопросы президенту до окончания мероприятия, которое в этом году проходит в 18-й раз. В прошлом году прямую линию пришлось отменить из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом.

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