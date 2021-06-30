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Путин заявил, что после договоренности с Telegram работа мессенджера нормальная

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:09
Общество
Путин заявил, что после договоренности с Telegram работа мессенджера нормальная
pixabay.com

Москва, 30 июня. Правительство России сумело достигнуть консенсуса с руководством Telegram об осуществлении деятельности в стране. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

После заключения соглашения работа мессенджера продолжается в нормальном режиме, констатировал президент в рамках прямой линии. Общение Путина с россиянами в прямом эфире можно посмотреть на главных телеканалах страны, в частности на «России-1», НТВ и ОТР. В общей сложности они выделили на эфир три часа.

Глава государства заявил, что не стоит ждать полной блокировки иностранных социальных сетей в России. Однако Москва признает наличие проблем в конкретном вопросе.

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