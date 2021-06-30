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Путин объяснил, в какой ситуации могут замедлить соцсети в России

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:07
Общество
Путин объяснил, в какой ситуации могут замедлить соцсети в России
pixabay.com

Москва, 30 июня. Главное условие, при котором на территории России могут начать массово блокировать западные соцсети, назвал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что некоторые западные соцсети намерены открыть в России свои представительства. В случае если они не будут этого делать или не будут выполнять требования страны, их работа может быть замедлена, добавил Путин. При этом Россия не преследует цель закрывать какие-либо из них, подчеркнул глава государства.

«Если они работают в нашей стране, деньги зарабатывают — они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем, мы хотим, чтобы были их представительства на территории РФ», — пояснил Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит в 18-й раз. В этом году, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, для общения с президентом не нужны камеры или телевидение, достаточно приложения на телефоне. Граждане могут воспользоваться приложением «Москва-Путину», чтобы записать видео, наговорить аудио или прислать текст с вопросом президенту.

Правительство России сумело достигнуть соглашения с руководством Telegram об осуществлении деятельности в стране. Об этом в ходе прямой линии заявил глава государства Владимир Путин.

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путин соцсети прямая линия
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