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Комментатор Губерниев указал на роль русского языка в успехе украинцев на Евро-2020

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:54
Евро 2020
Комментатор Губерниев указал на роль русского языка в успехе украинцев на Евро-2020
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 июня. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020. Об этом он написал в Telegram-канале.

Швеция в матче 1/8 финала чемпионата Европы уступила Украине со счетом 1:2. Губерниев обратил внимание, что главный тренер украинской команды Андрей Шевченко давал указания на русском языке.

«Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — указал комментатор.

Компания Active Group ранее провела социологическое исследование на Украине. Результаты опроса показали, что 24,7% респондентов считают русский язык родным, а 65% участников инициативы ежедневно используют его в быту.

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украина русский язык губерниев евро-2020
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