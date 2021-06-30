Комментатор Губерниев указал на роль русского языка в успехе украинцев на Евро-2020

Москва, 30 июня. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020. Об этом он написал в Telegram-канале.

Швеция в матче 1/8 финала чемпионата Европы уступила Украине со счетом 1:2. Губерниев обратил внимание, что главный тренер украинской команды Андрей Шевченко давал указания на русском языке.

«Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — указал комментатор.

Компания Active Group ранее провела социологическое исследование на Украине. Результаты опроса показали, что 24,7% респондентов считают русский язык родным, а 65% участников инициативы ежедневно используют его в быту.