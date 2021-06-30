Участница банды расхитителей государственных средств ответит перед судом на Кубани

Краснодар, 30 июня. Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела о присвоении крупной суммы денег. Экс-директор одной из компаний вскоре предстанет перед судом.

По версии СУ СКР по Краснодарскому краю, фигурантка входила в состав преступной группировки. Она и подельники в рамках выполнения государственных контрактов занимались продажей имущества должников. Вырученные средства должны были перечисляться на счет регионального УФССП.

Обвиняемая и ее сообщники перечисляли деньги себе, расплачивались ими за приобретенное имущество. На собственность фигурантов был наложен арест. Стоимость имущества эквивалентна сумме нанесенного ущерба.

В Бердске перед судом предстанет заведующая наркологическим отделением больницы. Она обвиняется в присвоении 1,2 миллиона рублей.