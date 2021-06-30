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Путин исключил полную блокировку западных соцсетей в России

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:59
Общество
Путин исключил полную блокировку западных соцсетей в России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможной блокировке западных социальных сетей.

Владимир Путин заявил, что в России не стоит ожидать блокировки соцсетей, признав наличие определенных проблем. Вопрос главе государства адресовал блогер. Президент РФ отметил, что у властей «нет планов» по блокировке соцсетей. При этом Путин призвал уважать российское законодательство.

«Если вы работаете в нашей стране, подчиняйтесь нашим законам. Ничего особенного мы не требуем. Мы настаиваем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои представительства», — подчеркнул президент России.

Прямая линия с Владимиром Путиным проводится в 18-й раз. Президент РФ отвечает на вопросы граждан, находясь в московском Центре международной торговли.

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