Президент России рассказал о газификации на примере Карачаево-Черкессии

Черкесск, 30 июня. Глава государства ответил на просьбу жителя Карачаево-Черкессии, который пожаловался на руководство республики. От жителей требовали более 200 тыс. рублей на проведение трубы.

Российский президент Владимир Путин пообещал разобраться с руководителем республики отдельно. Он подчеркнул, что за проведение трубы до границы участка граждане не должны платить ничего.

«Чтобы все знали - от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Внутри домовладения - уже за деньги собственника», — сказал Путин.

Он добавил, что для проведения системы газоснабжения и внутри участка будет действовать единый план и заниженные цены для системы закупок.