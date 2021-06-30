Путин заявил о необходимости газификации СНТ в ближайшие несколько лет

Москва, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал вопрос газификации СНТ в российских регионах.

Что касается садоводческих товариществ, сейчас газом обеспечены те участки, где россияне проживают на постоянной основе. Это первый пункт на пути к газификации, отметил Владимир Путин. До 2024 или 2025 года власти РФ намерены реализовать эту программу в 77 субъектах России. В СНТ газовая труба должна быть доведена до участка бесплатно, подчеркнул Владимир Путин.

По последним данным, главе РФ поступило более двух миллионов вопросов. Это 18-я прямая линия с участием Владимира Путина. Часть вопросов касается пандемии коронавируса. К тому же поступили обращения по темам строительства, экономики и другим.