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Путин заявил о необходимости газификации СНТ в ближайшие несколько лет

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:59
Экономика
Путин заявил о необходимости газификации СНТ в ближайшие несколько лет
pixabay.com  /  Hans Braxmeier

Москва, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал вопрос газификации СНТ в российских регионах.

Что касается садоводческих товариществ, сейчас газом обеспечены те участки, где россияне проживают на постоянной основе. Это первый пункт на пути к газификации, отметил Владимир Путин. До 2024 или 2025 года власти РФ намерены реализовать эту программу в 77 субъектах России. В СНТ газовая труба должна быть доведена до участка бесплатно, подчеркнул Владимир Путин.

По последним данным, главе РФ поступило более двух миллионов вопросов. Это 18-я прямая линия с участием Владимира Путина. Часть вопросов касается пандемии коронавируса. К тому же поступили обращения по темам строительства, экономики и другим.

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путин прямая линия газификация
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