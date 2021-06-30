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Погребинский истолковал слова Путина о бессмысленности встречи с Зеленским

Политика
Погребинский истолковал слова Путина о бессмысленности встречи с Зеленским
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии смысла встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским выносит за скобки любые спекуляции. Об этом ФАН заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя высказывания главы государства на прямой линии, посвященные украинской теме.

По словам политолога, самое важное сообщение заключается в том, что Путин не видит резона, хотя и не отказывается встречаться с Зеленским, так как Украина фактически находится под внешним управлением.

«В первый раз президент Путин высказался так открыто, прямо и жестко в отношении внешнего управления Украины, — заявил эксперт. — Он говорит об отсутствии смысла разговаривать с Зеленским, хотя в принципе и не отказывается. Это важно, поскольку это выносит за скобки всякие спекуляции на тему президента Украины, что он встретится с Путиным. Президент РФ дает понять, что не видит смысла с ним встречаться».

Михаил Погребинский также отметил, что заявление Владимира Путина о единстве российского и украинского народа не является новостью.

«Это уже было сказано президентом России не раз, — подчеркнул политолог. — Но новость заключается в том, что Путин собирается написать статью об одном народе. Почитаем — будем комментировать».

Прямая линия с российским лидером проходит в 18-й раз. В этом году запущен новый формат: россияне могут воспользоваться приложением «Москва — Путину», чтобы отправить вопрос президенту. Телеканалы заложили три часа в сетке вещания на трансляцию.

Ранее сообщалось, что мероприятие будут вести две ведущих: представительница телеканала «Россия» Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская с Первого канала.

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