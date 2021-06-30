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«Мы сделаем»: Путин пообещал пенсионерке решить вопрос с газификацией

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:46
Общество
«Мы сделаем»: Путин пообещал пенсионерке решить вопрос с газификацией
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Доведение газовой трубы до территории земельного участка должно быть бесплатно, нет никаких исключений, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

В рамках прямой линии к президенту обратилась пенсионерка, которая пожаловалась, что использовать баллоны с газом запрещено, а проводить газовую трубу к дому никто не торопится — говорят, нет денег. Женщина возмущается, что рядом находятся дачи мэров, и к ним все подведено, на что Путин заверил, что вопрос будет решен.

«Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. и в соответствии с принятым решением и к вашему участку бесплатно должна быть подведена труба. Что касается дальнейших действий, это отдельная тема, нужно обустраивать газовое хозяйство внутри вашего участка. Мы сделаем, чтобы труба подошла к участку», — пообещал глава государства.

Также в рамках прямой Линии Владимир Путин подчеркнул, что коронавирус сам по себе из страны не уйдет. Чтобы как можно скорее справиться со сложной эпидемической обстановкой, следует прививаться, обратился к гражданам президент.

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