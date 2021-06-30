Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 14:29
14:28
Общество
Зафиксированы DDoS-атаки на прямую линию с Владимиром Путиным
14:26
Происшествия
Арест Ивана Сафронова продлили на три месяца
14:25
Общество
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. События дня
14:25
Общество
Путин попросил внести дисплей Брайля в список средств бесплатной реабилитации
14:24
Общество
Власти Астрахани начали разбирательство после жалобы Путину на выплату пособий
14:22
Происшествия
Мужчина по неизвестным причинам выпрыгнул с третьего этажа дома в Севастополе
14:20
Общество
Власти Ярославской области помогут уборщице после жалобы Владимиру Путину
14:19
Общество
Владимир Путин пообещал разобраться с грязной водой в Пскове
14:18
Происшествия
Мужчину под Тулой задержали за поджог автомобиля бывшей жены
14:18
Общество
Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка
Все новости

«Сам по себе не уйдет»: Путин назвал способ избавления от коронавируса в стране

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:48
Общество
«Сам по себе не уйдет»: Путин назвал способ избавления от коронавируса в стране
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии рассказал, что нужно делать, чтобы новая коронавирусная инфекция исчезла.

По словам главы государства, само по себе это произойти не может. Населению необходимо прививаться от COVID-19. Российские вакцины, в частности «Спутник V», абсолютно безвредны для здоровья населения. Владимир Путин отметил, что сам уже привился, так как «максимально долго должен быть защищен».

Россияне традиционно хорошо отреагировали на желание Владимира Путина пообщаться с населением. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, граждане активно присылают свои вопросы в том числе в приложении «Москва-Путину».

Вакцина «Спутник V», разработанная российскими учеными, пользуется спросом не только в родной стране, но и в других государствах. Об этом ранее заявил Песков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Сам по себе не уйдет»: Путин назвал способ избавления от коронавируса в стране
путин вакцина прямая линия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru