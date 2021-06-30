«Сам по себе не уйдет»: Путин назвал способ избавления от коронавируса в стране

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии рассказал, что нужно делать, чтобы новая коронавирусная инфекция исчезла.

По словам главы государства, само по себе это произойти не может. Населению необходимо прививаться от COVID-19. Российские вакцины, в частности «Спутник V», абсолютно безвредны для здоровья населения. Владимир Путин отметил, что сам уже привился, так как «максимально долго должен быть защищен».

Россияне традиционно хорошо отреагировали на желание Владимира Путина пообщаться с населением. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, граждане активно присылают свои вопросы в том числе в приложении «Москва-Путину».

Вакцина «Спутник V», разработанная российскими учеными, пользуется спросом не только в родной стране, но и в других государствах. Об этом ранее заявил Песков.