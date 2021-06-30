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«Мы должны надеяться на лучшее!»: Владимир Путин о мечтах

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:56
Общество
«Мы должны надеяться на лучшее!»: Владимир Путин о мечтах
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин высказался о мечтах во время прямой линии. Глава государства призвал всех надеяться на лучшее.

По словам президента, не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Путин считает необходимым настраиваться на позитивный лад.

«Каждый человек — и я, и вы, все, кто нас слушают, — все мы должны думать о лучшем и надеяться на лучшее! Это не может быть не связано с мечтой», — заявил глава государства.

Путин напомнил о поверии, существующем в народе. Если думать о хорошем, то оно материализуется, отметил президент.

Прямая линия с Владимиром Путиным проводится в 18-й раз. В 2020 году президент не общался с гражданами в таком формате из-за пандемии. При этом глава государства ответил на некоторые вопросы россиян в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся в конце года.

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