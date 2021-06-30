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Глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь» отправлен под домашний арест

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:47
Происшествия
Глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь» отправлен под домашний арест
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Ставрополь, 30 июня. Суд избрал меру пресечения руководителю «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергею Бондаренко. На время следствия он будет находиться под домашним арестом, сообщил адвокат.

В конце июня топ-менеджер был задержан по подозрению в присвоении денег с нанесением ущерба. По мнению СК, фигурант «покрутил» одометр и существенно завысил пробег роскошного джипа Land Cruiser 200. Машину через третьих лиц он выкупил у компании за 890 тысяч рублей.

Иномарку он отдал в пользование своему отцу. Ущерб от незаконных манипуляций превысил 1,5 миллиона рублей.

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