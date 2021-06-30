Глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь» отправлен под домашний арест

Ставрополь, 30 июня. Суд избрал меру пресечения руководителю «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергею Бондаренко. На время следствия он будет находиться под домашним арестом, сообщил адвокат.

В конце июня топ-менеджер был задержан по подозрению в присвоении денег с нанесением ущерба. По мнению СК, фигурант «покрутил» одометр и существенно завысил пробег роскошного джипа Land Cruiser 200. Машину через третьих лиц он выкупил у компании за 890 тысяч рублей.

Иномарку он отдал в пользование своему отцу. Ущерб от незаконных манипуляций превысил 1,5 миллиона рублей.