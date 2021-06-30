Русскоязычная сборная Украины вызвала негодование русофобов на родине

Киев, 30 июня. Футболисты беседовали с журналистами и общались на поле исключительно на русском языке.

Украинская сборная по футболу выиграла у шведов со счетом 2:1. Сначала не было понятно, кто является лидером на поле, но последняя минута овертайма решила все. Решающий гол забил Артем Довбик, пишет «Экономика сегодня«.

После матча, автор самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы, не скрывая эмоций, беседовал с журналистами исключительно на русском языке, чем заметно омрачил радость украинских болельщиков.

На русском языке также общались и другие члены команды, что зрители заметили, наблюдая за игрой. Во время угловых, украинские футболисты громко просили «подавать низом» и матерились крепко и тоже по-русски.

Да и сам тренер Андрей Шевченко на русском языке призывал подопечных перед овертаймом не спешить и не разводить по полю.

Русофобы, для которых языковая риторика оказались важнее спортивных побед, перечеркнули существенное достижение своей сборной. Так, например, украинская писательница Лариса Ницой окрестила Артема Довбика «московитом», потребовав призвать его к ответу за русскую речь. Не остался в стороне и бывший руководитель скандально известного украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который сравнил игру с Полтавской битвой, где русский царь Петр I разгромил войско короля Карла XII.

«Сборная Украины на Евро-2020 — единственная сборная Европы, которая не владеет государственным языком. Как и тренер. Стыдно и грустно», — написал один из сторонников Ницой.

В украинских соцсетях также появился шквал возмущения на русофобских дрожжах.

«Язык русский, гимн не поют, потому что не знают. И это сборная Украины?» — возмущается Светлана Савинская.

Татьяна Бойко и вовсе призвала украинскую сборную молчать. По ее мнению, это будет лучшим вариантом, чем говорить на русском языке.

Но стоит отметить, что не все украинцы раскритиковали футболистов за использование «вражеского языка».

Немалая толика населения страны все же адекватно оценивает достижения сборной. Многие заступаются за право футболистов и любых других жителей страны говорить на том языке, который им ближе. По словам защитников спортсменов, Довбик и его коллеги сделали для страны больше чем Ницой и противники русского языка.

«Лариска, этот хлопец сделал для Украины в миллион раз больше вас. Так что, дамочка, используйте рот по назначению — ешьте и помалкивайте. Почему это провокация? Нашла до чего докопаться», — написал Андрей Попадинец.

Сергей Воробьев и вовсе предложил хейтерам научить украиноязычных граждан играть в футбол, ходить в море и пилотировать самолеты, а уж потом докапываться до тех, кто использует в речи русский язык. По его мнению именно благодаря русскоговорящей части населения, Украину в мире знают с положительной стороны.

«А если бы он говорил на английском или испанском, ни одна сволочь ничего бы не сказала, даже похвалили бы. Я, как и Довбик, хочу говорить на языке родителей и имею право на это», — указал Евгений Умнов.

Украине вскоре предстоит встретиться со сборной Англии, которая попала в четвертьфинал Евро, одержав победу над Германией.

Ранее сообщалось, что Владимиру Зеленскому предложили признать футбол сепаратистским видом спорта.