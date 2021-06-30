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Президент России сообщил о новом законе по кредитованию граждан

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:45
Экономика
Президент России сообщил о новом законе по кредитованию граждан
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 июня. Правительство России подписало новый закон, по которому у граждан с низким доходом не будет сниматься плата по кредиту, заявил президент Владимир Путин.

Мама девятилетнего ребенка обратилась к главе государства в ходе прямой линии. По ее словам, некоторые люди вынуждены брать кредиты от безысходности и часто сталкиваются с трудностями при их выплате.

Правительство РФ 29 июня подписало законопроект о новых правилах списания средств по кредитам у граждан, рассказал Путин. Согласно документу, деньги по задолженностям не будут списывать с россиян, которые находятся в положении ниже прожиточного минимума.

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