Президент России сообщил о новом законе по кредитованию граждан

Москва, 30 июня. Правительство России подписало новый закон, по которому у граждан с низким доходом не будет сниматься плата по кредиту, заявил президент Владимир Путин.

Мама девятилетнего ребенка обратилась к главе государства в ходе прямой линии. По ее словам, некоторые люди вынуждены брать кредиты от безысходности и часто сталкиваются с трудностями при их выплате.

Правительство РФ 29 июня подписало законопроект о новых правилах списания средств по кредитам у граждан, рассказал Путин. Согласно документу, деньги по задолженностям не будут списывать с россиян, которые находятся в положении ниже прожиточного минимума.