Путин разъяснил вопрос поддержки семей с детьми в возрасте до семи лет

Москва, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос материальной поддержки семьей с детьми в возрасте до семи лет, в которых малыши еще не ходят в школу.

Средства следует выплачивать всем семьям, то есть даже тем, в которых дети не пошли в школу в возрасте шести лет. Правительство РФ оказывает помощь всем гражданам, которые оказались в непростой жизненной ситуации, напомнил Владимир Путин.

«Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до практически до окончания школы тем, что оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо», — отметил президент РФ.

В этом году проходит 18-я по счету прямая линия с участием Владимира Путина. Желающие могут задать вопрос через специальное приложение. Трансляция прямой линии доступна как в Сети, так и на телевидении.