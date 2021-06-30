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Путин разъяснил вопрос поддержки семей с детьми в возрасте до семи лет

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:40
Общество
Путин разъяснил вопрос поддержки семей с детьми в возрасте до семи лет
pixabay.com

Москва, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос материальной поддержки семьей с детьми в возрасте до семи лет, в которых малыши еще не ходят в школу.

Средства следует выплачивать всем семьям, то есть даже тем, в которых дети не пошли в школу в возрасте шести лет. Правительство РФ оказывает помощь всем гражданам, которые оказались в непростой жизненной ситуации, напомнил Владимир Путин.

«Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до практически до окончания школы тем, что оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо», — отметил президент РФ.

В этом году проходит 18-я по счету прямая линия с участием Владимира Путина. Желающие могут задать вопрос через специальное приложение. Трансляция прямой линии доступна как в Сети, так и на телевидении.

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