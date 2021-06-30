В Бразилии рассказали, зачем США играют на «ядерном страхе» всего мира перед Россией

Бразилиа, 30 июня. США намеренно запугивают мир «ядерной угрозой» со стороны России, чтобы оправдать свои агрессивные планы, считают бразильские эксперты.

Сотрудники аналитических центров Запада занимаются раздуванием паники в мировом сообществе, играя на руку глобалистам, заявил эксперт по международному праву из Бразилии Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Он обратил внимание на доклад, составленный недавно американскими аналитиками из компании RAND, в котором говорится о том, что Североатлантический альянс якобы уязвим перед ядерной мощью России, а война с Москвой обернется катастрофой для Европы. По мнению эксперта, Запад эксплуатирует тему гипотетического ядерного конфликта, чтобы раздуть масштабы антироссийской истерии.

Вооруженный конфликт между Россией и НАТО якобы может начаться в Прибалтике, отметили авторы доклада. По их словам, «уязвимость» Запада является проблемой, которую необходимо решить для того, чтобы обеспечить «безопасность» Европы. Аналитики зацепились за пункт в ядерной доктрине России, который допускает применение ядерного вооружения Москвой в случае любого нападения на российские территории. Однако Лейрос уверен, что ни у одного государства нет в планах пускать в ход ядерный арсенал, так как подобный сценарий может привести к краху всей цивилизации.

Главной задачей ядерного вооружения является сдерживание противника, а не его уничтожение, уверен эксперт из Бразилии. Он подчеркнул, что аналитики из RAND прекрасно это знают, однако попросту играют на «ядерном страхе» всего мира перед Россией, запугивая людей. По мнению журналиста, выводы в докладах специалистов составлены уже заранее.

«Роль так называемых консультантов состоит в том, чтобы просто оправдывать нарастание агрессии во внешней политике, выдавая эту агрессию за «усиление западной обороны», — отметил автор статьи.

Ранее журналисты одного из бразильских изданий заявили, что Россия организовала учения в Средиземном море для того, чтобы дать четкий сигнал Великобритании. По их мнению, российские маневры стали ответом на учения Sea Breeze, которые в настоящий момент проводятся силами Североатлантического альянса в Черном море.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на историю с потерянной на автобусной остановке секретной папкой с планами по провокации британского эсминца HMS Defender у берегов Крыма. Она с юмором отметила, что «агенты 007 уже не те», передает RT.