Путин подтвердил слова Голиковой об уровне заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 30 июня. Данным вице-премьера Татьяны Голиковой о заболеваемости после вакцинации стоит верить, заявил президент России Владимир Путин.

Голикова сообщила, что после прививки от коронавирусной инфекции в России болеют лишь 2,5% граждан. Телеведущая Екатерина Березовская спросила у президента, действительная ли эта информация.

Владимир Путин сказал, что Голиковой стоит верить. Ведь она была министром здравоохранения и сейчас ежедневно работает с вопросами в этом направлении, подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что ведущие СМИ страны запустили прямой эфир пресс-конференции президента. Она стартовала 30 июня в полдень.