Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 14:29
14:28
Общество
Зафиксированы DDoS-атаки на прямую линию с Владимиром Путиным
14:26
Происшествия
Арест Ивана Сафронова продлили на три месяца
14:25
Общество
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. События дня
14:25
Общество
Путин попросил внести дисплей Брайля в список средств бесплатной реабилитации
14:24
Общество
Власти Астрахани начали разбирательство после жалобы Путину на выплату пособий
14:22
Происшествия
Мужчина по неизвестным причинам выпрыгнул с третьего этажа дома в Севастополе
14:20
Общество
Власти Ярославской области помогут уборщице после жалобы Владимиру Путину
14:19
Общество
Владимир Путин пообещал разобраться с грязной водой в Пскове
14:18
Происшествия
Мужчину под Тулой задержали за поджог автомобиля бывшей жены
14:18
Общество
Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка
Все новости

Путин подтвердил слова Голиковой об уровне заболеваемости COVID-19 в России

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:39
Общество
Путин подтвердил слова Голиковой об уровне заболеваемости COVID-19 в России
pixabay.com

Москва, 30 июня. Данным вице-премьера Татьяны Голиковой о заболеваемости после вакцинации стоит верить, заявил президент России Владимир Путин.

Голикова сообщила, что после прививки от коронавирусной инфекции в России болеют лишь 2,5% граждан. Телеведущая Екатерина Березовская спросила у президента, действительная ли эта информация.

Владимир Путин сказал, что Голиковой стоит верить. Ведь она была министром здравоохранения и сейчас ежедневно работает с вопросами в этом направлении, подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что ведущие СМИ страны запустили прямой эфир пресс-конференции президента. Она стартовала 30 июня в полдень.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин подтвердил слова Голиковой об уровне заболеваемости COVID-19 в России
путин россия голикова прямая линия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru