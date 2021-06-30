Путин раскрыл две основные цели провокации с британским эсминцем у Крыма

Москва, 30 июня. Американские и британские службы, ответственные за провокации у берегов Крыма, преследуют две основные цели, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Провокация с участием британского эсминца HMS Defender в территориальных водах России состояла из двух компонентов — политического и военного. Политический аспект заключается в том, что этим жестом международное сообщество показало, что не признает Крым частью Российской Федерации. Военный — попытаться вскрыть и скомпрометировать оборону нашей страны.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин резко высказался о "припершихся" к берегам нашей страны кораблях НАТО. Глава государства выразил беспокойство растущим присутствием западных сил на территории Украины.