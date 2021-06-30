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Путин раскрыл две основные цели провокации с британским эсминцем у Крыма

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:46
Политика
Путин раскрыл две основные цели провокации с британским эсминцем у Крыма
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Американские и британские службы, ответственные за провокации у берегов Крыма, преследуют две основные цели, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Провокация с участием британского эсминца HMS Defender в территориальных водах России состояла из двух компонентов — политического и военного. Политический аспект заключается в том, что этим жестом международное сообщество показало, что не признает Крым частью Российской Федерации. Военный — попытаться вскрыть и скомпрометировать оборону нашей страны.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин резко высказался о "припершихся" к берегам нашей страны кораблях НАТО. Глава государства выразил беспокойство растущим присутствием западных сил на территории Украины.

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