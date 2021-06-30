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Путин разберется, почему россиянам отказывают в положенных им выплатах

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:42
Экономика
Путин разберется, почему россиянам отказывают в положенных им выплатах
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал разобраться, почему некоторым россиянам не выплачивают положенные им пособия.

Речь идет о выплатах на детей от трех до семи лет. Жители Астраханской области пожаловались российскому лидеру в ходе прямой линии, что регион требует от них дополнительные отчеты.

«Если у вас в одном из месяцев доход выше, чем МРОТ, то вам не имеют права в этом отказывать», — отметил глава государства.

Путин указал, что россиянам незаконно отказывать в положенных выплатах. Он пообещал разобраться в данной ситуации и дать правительству соответствующее поручение. Также российский лидер разъяснил вопрос поддержки семей с детьми.

Владимир Путин отвечает на вопросы граждан России в ходе прямой линии. Мероприятие проходит уже в 18-й раз, в 2020 году оно было отменено из-за пандемии.

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