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«Приперлись к нашим границам»: Путин высказался об учениях НАТО Sea Breeze

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:35
Армия
«Приперлись к нашим границам»: Путин высказался об учениях НАТО Sea Breeze
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Российский президент Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал военные учения Sea Breeze на Украине с участием стран НАТО.

По словам главы государства, Россия проводила учения на своей территории. Чтобы никого не беспокоить, был дан указ заканчивать тренировки и выводить войска. Однако страны Запада не смогли спокойно на это отреагировать.

«Но вместо того чтобы позитивно отреагировать, они приперлись к нашим границам», — сказал президент.

Он добавил, что Москва обеспокоена военным освоением украинской территории западными странами. Глава государства также назвал русских и украинцев одним народом.

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