Москва, 30 июня. Российский президент Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал военные учения Sea Breeze на Украине с участием стран НАТО.

По словам главы государства, Россия проводила учения на своей территории. Чтобы никого не беспокоить, был дан указ заканчивать тренировки и выводить войска. Однако страны Запада не смогли спокойно на это отреагировать.

«Но вместо того чтобы позитивно отреагировать, они приперлись к нашим границам», — сказал президент.

Он добавил, что Москва обеспокоена военным освоением украинской территории западными странами. Глава государства также назвал русских и украинцев одним народом.