Москва, 30 июня. Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии с населением страны прокомментировал реакцию стран мира на воссоединение России с полуостровом Крым.

Лидер России лаконично ответил на вопрос, что думает о мнении других стран про Крым. Владимир Путин считает, что на самом деле мир не стоял на гране третьей мировой войны, ситуация с эсминцем Defender была под контролем.

«Эти люди без уважения относятся к выбору крымчан — присоединиться к России. Они что-то там не признают. Ну, хорошо. Не признавайте дальше», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии общается с населением и отвечает на интересующие их вопросы в 18-й раз. Первое мероприятие аналогичного формата состоялось в 2001 году, а в прошлом году его не проводили из-за пандемии коронавируса.

Федеральное агентство новостей для удобства российских туристов составило рейтинг курортных мест полуострова Крыма, где можно хорошо отдохнуть вместе с детьми.