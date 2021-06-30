Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 14:28
14:26
Происшествия
Арест Ивана Сафронова продлили на три месяца
14:25
Общество
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. События дня
14:25
Общество
Путин попросил внести дисплей Брайля в список средств бесплатной реабилитации
14:24
Общество
Власти Астрахани начали разбирательство после жалобы Путину на выплату пособий
14:22
Происшествия
Мужчина по неизвестным причинам выпрыгнул с третьего этажа дома в Севастополе
14:20
Общество
Власти Ярославской области помогут уборщице после жалобы Владимиру Путину
14:19
Общество
Владимир Путин пообещал разобраться с грязной водой в Пскове
14:18
Происшествия
Мужчину под Тулой задержали за поджог автомобиля бывшей жены
14:18
Общество
Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка
14:18
Общество
Власти Екатеринбурга начали разбирательство после жалобы Путину об отсутствии газа
Все новости

«Ну не признавайте дальше»: Путин высказался об отношении других стран к Крыму

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:38
Политика
«Ну не признавайте дальше»: Путин высказался об отношении других стран к Крыму
pixabay.com  /  Дмитрий Бондарь

Москва, 30 июня. Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии с населением страны прокомментировал реакцию стран мира на воссоединение России с полуостровом Крым.

Лидер России лаконично ответил на вопрос, что думает о мнении других стран про Крым. Владимир Путин считает, что на самом деле мир не стоял на гране третьей мировой войны, ситуация с эсминцем Defender была под контролем.

«Эти люди без уважения относятся к выбору крымчан — присоединиться к России. Они что-то там не признают. Ну, хорошо. Не признавайте дальше», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии общается с населением и отвечает на интересующие их вопросы в 18-й раз. Первое мероприятие аналогичного формата состоялось в 2001 году, а в прошлом году его не проводили из-за пандемии коронавируса.

Федеральное агентство новостей для удобства российских туристов составило рейтинг курортных мест полуострова Крыма, где можно хорошо отдохнуть вместе с детьми.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Ну не признавайте дальше»: Путин высказался об отношении других стран к Крыму
путин россия крым прямая линия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru