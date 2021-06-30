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Онищенко пояснил, почему Путин настаивает на добровольности вакцинации от COVID-19

Общество
Онищенко пояснил, почему Путин настаивает на добровольности вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы, известный эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал ответы президента России Владимира Путина на вопросы о вакцинации. В ходе прямой линии президент РФ разъяснил требования региональных властей увеличить охват прививками от COVID-19. Путин рассказал, что вакцинация в России была и остается добровольной, именно поэтому прививка от коронавирусной инфекции не внесена в национальный календарь.

«Вакцинация от COVID-19 не попала в национальный план и не является обязательной, так решили депутаты, — отметил президент. — Однако закон позволяет властям регионов вводить обязательную вакцинацию на своей территории для определенных категорий граждан».

Путин также рассказал, что сам привился вакциной «Спутник V», а на вопрос, почему этот процесс не сняли на видео, пошутил:

«Если бы прививку делали не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показывать?»

Онищенко пояснил, почему Путин настаивает на добровольности вакцинации от COVID-19 в РФ
Global Look Press  / Kremlin Pool

Комментируя слова президента о добровольности вакцинации, Геннадий Онищенко напомнил о действующем в России законе об иммунизации населения от 1998 года, в разработке которого он участвовал.

«Этот закон предусматривает добровольную вакцинацию, исходя из принципа информированного согласия, — подчеркнул парламентарий в комментарии ФАН. — Президент напомнил всем о принципе добровольности: гражданина должны убедить в необходимости вакцинации, но решение человек принимает сам. Но, как отметил президент, есть такие профессии, которые предусматривают определенные ограничения, связанные в том числе со здоровьем. Поэтому для определенных категорий населения, в частности для занятых в сферах, где требуется работа с людьми, может быть введена диспансеризация, дополненная требованием вакцинации от COVID-19».

Онищенко подчеркнул, что значительная часть решений по поводу вакцинации делегирована региональным властям, дополнительные меры вводятся не везде, а только там, где число заражений выше.

«Но заставлять человека прививаться при наличии медотвода под угрозой увольнения, а именно на такие требования пожаловался президенту один из участников прямой линии, — это незаконно», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась более трех в половиной часов. В ходе прямого эфира президент ответил на десятки вопросов и обращений.

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онищенко вакцинация от covid-19 прямая линия с владимиром путиным
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