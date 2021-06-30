Путин сообщил о фундаментальной вещи, которая его беспокоит

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой трансляции поделился мнением о поднятом шуме вокруг военных учений РФ.

Минобороны РФ провело учения по противовоздушной обороне на фоне проходящих в Черном море международных военно-морских учений Sea Breeze 2021. Некоторые страны начали волноваться по этому поводу, поэтому глава государства поручил вывести войска, рассказал он во время мероприятия.

Лидер страны признался, что поднятый вокруг этой ситуации шум не вызывает у него беспокойства. Путин заявил, что его заботит гораздо более фундаментальная вещь — военное освоение украинской территории.