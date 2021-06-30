Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 14:28
14:26
Происшествия
Арест Ивана Сафронова продлили на три месяца
14:25
Общество
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. События дня
14:25
Общество
Путин попросил внести дисплей Брайля в список средств бесплатной реабилитации
14:24
Общество
Власти Астрахани начали разбирательство после жалобы Путину на выплату пособий
14:22
Происшествия
Мужчина по неизвестным причинам выпрыгнул с третьего этажа дома в Севастополе
14:20
Общество
Власти Ярославской области помогут уборщице после жалобы Владимиру Путину
14:19
Общество
Владимир Путин пообещал разобраться с грязной водой в Пскове
14:18
Происшествия
Мужчину под Тулой задержали за поджог автомобиля бывшей жены
14:18
Общество
Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка
14:18
Общество
Власти Екатеринбурга начали разбирательство после жалобы Путину об отсутствии газа
Все новости

Путин сообщил о фундаментальной вещи, которая его беспокоит

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:34
Армия
Путин сообщил о фундаментальной вещи, которая его беспокоит
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой трансляции поделился мнением о поднятом шуме вокруг военных учений РФ.

Минобороны РФ провело учения по противовоздушной обороне на фоне проходящих в Черном море международных военно-морских учений Sea Breeze 2021. Некоторые страны начали волноваться по этому поводу, поэтому глава государства поручил вывести войска, рассказал он во время мероприятия.

Лидер страны признался, что поднятый вокруг этой ситуации шум не вызывает у него беспокойства. Путин заявил, что его заботит гораздо более фундаментальная вещь — военное освоение украинской территории.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин сообщил о фундаментальной вещи, которая его беспокоит
путин учения прямая линия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru