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Власти Ямала обязали приезжих предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 30 июня 2021 13:27
Общество
Власти Ямала обязали приезжих предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

ямал, 30 июня. Люди, приезжающие любыми путями на полуостров Ямал, будут обязаны иметь сертификат о полной вакцинации с QR-кодом.

Изменения не коснутся несовершеннолетних и тех, кто прописан в регионе. Сделано это для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, передает «Ямал-Регион».

Также жителям Ямала в случае выезда за пределы округа более чем на пять дней необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, заявил губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Петербуржцы могут получить электронный сертификат о вакцинации от коронавируса после прохождения полного курса прививок. Документ доступен пользователям Единого портала госуслуг с верифицированной учетной записью, рассказали в городском Комитете по информатизации и связи.

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ямал коронавирус приезжие прививочный сертификат
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