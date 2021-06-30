Соловьев противопоставил мечты Галкина о звании народного артиста негативу об РФ

Москва, 30 июня. Российский журналист Владимир Соловьев заявил об «оппозиционности» шоумена Максима Галкина в контексте его желания стать народным артистом России.

Соловьев прокомментировал критику Галкина в адрес России, отвечая на выпад Дмитрия Гордона. Последний в свою очередь раскритиковал вокалиста Филиппа Киркорова за поддержку политики против Украины, подчеркнув, что Алла Пугачева якобы ушла к Галкину, поскольку не разделяла его взгляды касательно Крыма.

Российский телеведущий заявил, что подобными заявлениями Гордон старается привлечь Пугачеву, чтобы записать с ней интервью. Он пошутил, что исходя из логики украинца, Примадонна обладает даром предвидения, поскольку знала о воссоединении крымской земли с Россией еще в 2005 году, в момент развода с королем эстрады.

«Слушайте, Алла Борисовна, что хочет, то и делает. Представляете, с каким трудом Галкин уживается? С одной стороны — получает деньги на Первом канале. С другой — дома объясняется, что не служит «кровавому Мордору», — посмеялся он.

Продолжая разговор о юмористе, Соловьев напомнил об обиде Галкина на страну за непризнание его народным артистом. Он задался вопросом, как пародист может сочетать работу на финансируемом государством канале с чтением ленты блогера-тюремщика Алексея Навального с «легкой руки» возлюбленной супруги.

Журналист также заявил о резких проплаченных высказываниях Галкина об РФ вне эфира и участии в неоднозначных рекламных проектах в контексте желания безбедной жизни в старости.

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