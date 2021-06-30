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Путин рассказал об участии США в провокации с британским эсминцем у берегов Крыма

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:04
Армия
Путин рассказал об участии США в провокации с британским эсминцем у берегов Крыма
Global Look Press  /  © Rob Powell

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что США принимали участие в провокации с эсминцем ВМС Великобритании у побережья Крыма.

Российский лидер отметил, что во время этого инцидента человечество стояло на пороге третьей мировой войны. По его словам, к данной провокации причастны и американские военные. В день инцидента с военного аэродрома на острове Крит взлетел самолет-разведчик ВВС США.

«Спрашивается — зачем такая провокация? Для чего? Не признаете выбор жителей Крыма, ну не признавайте», — заключил российский лидер.

Напомним, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender зашел в территориальные воды России у побережья Крыма. Экипаж британского эсминца игнорировал предупреждение российских военных, после чего по курсу движения корабля-нарушителя был открыт предупредительный огонь.

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