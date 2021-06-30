Украине предсказали будущее в формате феодальной раздробленности

Киев, 30 июня. Замглавы «Центра развития земельных правоотношений на Украине» Анатолий Шумский рассказал, чем может обернуться введение земельной реформы.

С 1 июля на Украине вступает в действие закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Это означает, что наконец будет введена в действие земельная реформа и рынок земли.

Пока неизвестно, чем может обернуться это нововведение. Предложило ли правительство механизм контроля за концентрацией сельскохозяйственных земель, или страну ждет феодальная раздробленность из-за свободного рынка? Об этом рассказал заместитель председателя «Центра развития земельных правоотношений Украины» Анатолий Шумский, на которого ссылается издание Agropolit.

По его мнению, даже если теоретически повсеместно и массово начнут формироваться латифундии, то ситуация может быть весьма плачевной, безальтернативной и вряд ли кто-то или что-то сможет остановить запущенный процесс.

«Ответом на эти опасения, а также мерой обеспечения экономической конкурентности стало введение ограничений на концентрацию земли в одних руках, которое на первом этапе составит лишь 100 га», — пояснил Анатолий Шумский.

Он отметил, что такой сверхконсервативный лимит наиболее жесткий, чем в большинстве европейских стран, но подстраховаться сейчас — лучший выход для того, чтобы спасти простых граждан или хотя бы их успокоить.

Другой вопрос, будут ли оговоренные правила применены на практике. Пока это все в теории, но законодатели могут упустить важные моменты, которыми впоследствии смогут пользоваться нарушители. Рассуждает эксперт и об этом. По его мнению, ключевым положением во всем так называемом «земельном законе» является механизм контроля за концентрацией.

Стоит отметить, что правила проверок размеров участков закреплены и отмечены в постановлении Кабмина, принятом 16 июня. Это один из самых болезненных и социально-чувствительных пунктов законопроекта.

Но как показывает опыт, курс правительства Украины давно не идет на поводу у народа и уж тем более далек от какого-либо порядка. Именно поэтому никакие правила спасти Украину от феодальной раздробленности не смогут.

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