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Путин назвал способ борьбы с телефонными мошенниками

Общество
Путин назвал способ борьбы с телефонными мошенниками
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, с помощью чего можно защититься от телефонных мошенников.

Принять участие в борьбе с преступниками должны коммерческие банки, уверен глава государства. Он отвечает на вопросы россиян в ходе прямой линии 30 июня.

«Коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников», — отметил президент России.

Он также указал на рост преступлений подобного рода и проблему незаконного оборота личных данных граждан. ЦБ РФ необходимо активнее бороться с фишинговыми сайтами, уверен глава государства.

В ходе эфира Владимир Путин также оценил инфляцию в стране. Он анонсировал снижение показателя до 5%. Задача выправить курс инфляции стоит перед властями страны, напоминает президент.

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