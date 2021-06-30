Рекордная засуха в Бразилии сменилась аномальным похолоданием и снегопадами

Бразилиа, 30 июня. Южные и центральные штаты Бразилии накрыла полярная температурная аномалия. В некоторых регионах страны выпал снег. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ.

На смену сильнейшей за последние 100 лет засухи, свирепствовавшей на юге Бразилии, в южные и центральные регионы страны пришел аномальный холод.

TEMPO | Chuva congelada agora em São José dos Ausentes (RS). Vídeo de Alexandre Pereira na área do Pico Monte Negro. Há relatos de chuva congelada ainda na região de São Joaquim (SC) e na área de Pato Branco (PR). pic.twitter.com/48Ga8JFr5H — MetSul.com (@metsul) June 28, 2021

В штате Санта-Катарина выпал снег. Сообщается о минусовых температурах.

Аномально холодная погода наблюдается также в Уругвае и Аргентине, где шел снег, а столбики термометров опускались до -15 градусов Цельсия.

Тем временем запад США и Канады страдают от необычной 40-градусной жары, не свойственной для этих мест. Жертвами аномально жаркой погоды уже стали несколько десятков человек. Власти опасаются массовых отключений электроэнергии из-за перегрузки сетей.