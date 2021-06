Рекордная засуха в Бразилии сменилась аномальным похолоданием и снегопадами

Бразилиа, 30 июня. Южные и центральные штаты Бразилии накрыла полярная температурная аномалия. В некоторых регионах страны выпал снег. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ.

На смену сильнейшей за последние 100 лет засухи, свирепствовавшей на юге Бразилии, в южные и центральные регионы страны пришел аномальный холод.

В штате Санта-Катарина выпал снег. Сообщается о минусовых температурах.

Since #Brazil is mostly a tropical country, locals and tourists have a blast when it snows around here #snow #winterinBrazil #travel #tourism #SouthAmerica https://t.co/oRrYo3LZKf