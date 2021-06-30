Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 14:26
14:25
Общество
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. События дня
14:25
Общество
Путин попросил внести дисплей Брайля в список средств бесплатной реабилитации
14:24
Общество
Власти Астрахани начали разбирательство после жалобы Путину на выплату пособий
14:22
Происшествия
Мужчина по неизвестным причинам выпрыгнул с третьего этажа дома в Севастополе
14:20
Общество
Власти Ярославской области помогут уборщице после жалобы Владимиру Путину
14:19
Общество
Владимир Путин пообещал разобраться с грязной водой в Пскове
14:18
Происшествия
Мужчину под Тулой задержали за поджог автомобиля бывшей жены
14:18
Общество
Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка
14:18
Общество
Власти Екатеринбурга начали разбирательство после жалобы Путину об отсутствии газа
14:16
Общество
Более 30 россиян уже получили ответы от Путина с начала прямой линии
Все новости

Рекордная засуха в Бразилии сменилась аномальным похолоданием и снегопадами

Весь мир
Рекордная засуха в Бразилии сменилась аномальным похолоданием и снегопадами
PrScr Twitter  /  @Ricardo_Cd_Oliv

Бразилиа, 30 июня. Южные и центральные штаты Бразилии накрыла полярная температурная аномалия. В некоторых регионах страны выпал снег. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ.

На смену сильнейшей за последние 100 лет засухи, свирепствовавшей на юге Бразилии, в южные и центральные регионы страны пришел аномальный холод.

В штате Санта-Катарина выпал снег. Сообщается о минусовых температурах.

Аномально холодная погода наблюдается также в Уругвае и Аргентине, где шел снег, а столбики термометров опускались до -15 градусов Цельсия.

Тем временем запад США и Канады страдают от необычной 40-градусной жары, не свойственной для этих мест. Жертвами аномально жаркой погоды уже стали несколько десятков человек. Власти опасаются массовых отключений электроэнергии из-за перегрузки сетей.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Рекордная засуха в Бразилии сменилась аномальным похолоданием и снегопадами
погода бразилия снегопад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru