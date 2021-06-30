Главврач горбольницы в Севастополе отреагировала на слова президента о вакцинации

Севастополь, 30 июня. Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что предотвратить дальнейшее распространение коронавируса можно только с помощью вакцинации. Главный врач городской больницы №9 в Севастополе Елена Волкова отметила, что полностью поддерживает слова лидера страны.

«Считаю абсолютно правильным призыв президента к жителям России вакцинироваться. К сожалению, данное заболевание ведет к осложнениям и летальным исходам. Мы — медики, которые работали в первую, вторую и сейчас в третью волну коронавируса и не понаслышке знаем, какая это коварная болезнь. Для того, чтобы не объявлялись локдауны, чтобы снизить смертность, есть только одно средство — прививка. Все, кто у нас идет в красные зоны, обязательно привиты», — сказала врач.

Отметим, во время эфира президент также допустил проведение прямых линий губернаторов. Пресс-секретарь главы Севастополя Татьяна Баева сообщила, что город-герой идет по подобному пути. Михаил Развожаев уже давно проводит еженедельные прямые эфиры на одном из местных телеканалов. Каждая программа длится не менее часа и формируется из обращений севастопольцев в прямом эфире.