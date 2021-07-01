Он впечатлили меня, как автор: режиссер Алексей Нужный об актере Евгении Кулике

Москва, 30 июня. Актер, шоумен, режиссер, сценарист и блогер Евгений Кулик празднует сегодня, 30 июня, свой 34-й день рождения. По такому поводу в беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Нужный.

Собеседник Федерального агентства новостей рассказал, как он познакомился с популярным ныне артистом.

«Я увидел Женю в Instagram и пригласил его на пробы. Он проходил полноценный отбор, наравне со всеми, и показал себя очень хорошо. Он мне понравился на пробах, и после этого я пригласил его сниматься. После работы в картине «Я худею» я пригласил его на пробы в сериал «Толя-робот». Он там тоже снялся. Так что Женя участвовал в двух моих проектах», — сообщил кинорежиссер.

Алексей Нужный отметил наиболее яркие, на его взгляд, профессиональные качества интернет-звезды.

«Женя Кулик — замечательный актер. Талантливый не только в своем артистизме, но и как автор. Кроме того, он очень порядочный человек. Самое главное — Женя очень органичный. Он всегда идет от своей внутренней правды, стремится быть подлинным и настоящим. ˂…˃ Мы вместе писали сценарий фильма «Пара из будущего». Здесь Женя раскрылся для меня по-новому. Меня впечатлило то, как он понимает драму, может выстраивать интересный конфликт между персонажами. Женя проявил себя очень надежно и креативно», — подчеркнул собеседник ФАН.

ТАСС / Сергей Савостьянов

В завершение режиссер поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Я хотел бы пожелать Жене, чтобы он больше прислушивался к себе и управлял своей жизнью самостоятельно», — подытожил собеседник.

В прошлом году Евгений Кулик поделился радостью, что стал отцом. Возлюбленная Кулика блогер Регина Гайсина родила первого ребенка.