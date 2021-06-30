Как страна с населением 11 млн человек стала лучшей в футболе за 20 лет

Сборная Бельгии в данный момент занимает первую строчку в мировом рейтинге ФИФА и является одним из претендентов на победу в чемпионате Европы 2020 года. Как возможно с населением всего 11 млн человек быть сильнейшей в самом популярном виде спорта на планете?

Бельгия располагается между Францией и Германией в Западной Европе. Если смотреть на ее соседей, то Бельгия разительно меньше и по площади территории, и по численности населения.

Впервые бельгийская футбольная сборная возглавила мировой рейтинг в 2015 году, но если тогда положение было немного шаткое, то с 2018 года Бельгия прочно удерживает первенство.

Бельгийцы надеются выиграть не только чемпионат Европы, но и заполучить чемпионский кубок мирового первенства в Катаре в 2022 году.

Каких-то 20 лет назад у бельгийцев был печальный, мало на что претендовавший футбол. В 2000 году Бельгия совместно с Нидерландами принимала чемпионат Европы, на котором она беспощадно провалилась. При родных болельщиках на собственном стадионе бельгийская сборная умудрилась в заключительном, решающем матче группового этапа, который мог обеспечить команде выход в плей-офф, проиграть сборной Турции. В итоге Бельгия, будучи хозяйкой чемпионата, оступилась, не дойдя до решающей стадии — плей-офф.

После такого щелчка, что называется, по носу Бельгийская футбольная ассоциация была вынуждена сделать определенные выводы и провести отраслевой обзор всей своей футбольной стратегии.

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Неудачный Евро-2000 стал для Бельгии поворотным моментом. На тот момент технический директор национальной команды Мишель Саблон наладил сотрудничество с четырьмя университетами, чтобы те занялись исследованиями, которые были связаны с физическими нагрузками молодых игроков. Они изучали все до мельчайших деталей, например, исследовали, действительно ли утренняя тренировка в 09:00 в воскресенье наилучшим образом отразится на детях, занимающихся в футбольных школах.

Ученые проанализировали данные 1500 юношеских игр, заручились поддержкой 70 тренеров на всех уровнях. Кроме того, было создано 120 презентаций для различных клубов. На все это ушел год.

Традиционная схема 4-4-2 была заменена в пользу более гибкого и атакующего построения 4-3-3, заставляющего отдельных футболистов брать на себя больше ответственности во время игры.

Результатов, конечно, в сию минуту не последовало. Бельгийский футбол еще находился в упадке, но все же встал на путь выздоровления. Нередко профессиональные клубы Бельгии пытались сдаться и вернуть былые условия, но футбольная ассоциация страны пыталась их контролировать.

Например, если изначально молодежная сборная Бельгии до 17 лет разгромно уступила команде Франции со счетом 1:7 на одном из турниров, то уже через год бельгийская молодежка доминировала над французами.

Nation News / Юлия Нуртдинова

Примерно в это время бельгийским суперзвездам Ромелу Лукаку, Эдену Азару и Кевину де Брюйне было всего 8–10 лет, они росли при новой системе страны. Тогда никто не мог знать, что именно игроки этого поколения изменят мировой футбол и выведут команду на ведущие позиции в мире, превратив Бельгию в одну из главных футбольных держав планеты.

Лукаку дебютировал на международной арене, когда ему было всего 17 лет. Теперь он — рекордсмен своей страны. Его многие товарищи по командам также выступают за национальную сборную.

Основная команда нынешней сборной Бельгии, выросшая на новой системе, созданной после Евро-2020, очень опытна: девять футболистов провели за свою страну 80 и более матчей, четверо забили более 100 мячей, а двое — Лукаку и Де Брюйне — входят в топ-10 самых ценных игроков мира.

Все говорит само за себя. Бельгийцы меньше чем за два десятилетия сумели создать не просто боеспособную сборную, а сборную, которая является главным фаворитом и на европейской, и на мировой арене.

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