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Специалист рассказала о важности продвижения НКО в России

Общество
Специалист рассказала о важности продвижения НКО в России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Санкт-Петербург, 30 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» программный директор форума НКО «Социальный Петербург. Перезагрузка» Марина Седова-Бахенская рассказала, зачем продвигать некоммерческий бизнес.

«Есть много организаций, которые делают благое дело, но о них никто не знает, поэтому очень важно, чтобы они могли осветить для широких масс те мероприятия, которые они проводят. Часто не хватает волонтеров, хотя обществу тоже нужно рассказывать, чем они занимаются. Не хватает финансовых ресурсов. Приходя к грантодателям, нужно уметь рассказать о своем проекте так, чтобы в него поверили и поняли, в чем суть», — объяснила собеседница агентства.

Марина Седова-Бахенская отметила, что не все специалисты НКО обладают необходимыми навыками. Сейчас для продвижения проекта нужно вести социальные сети, рассказывать людям о себе, создавать положительный образ своей деятельности.

«Для жителей нашего города тоже важно понимать, чем занимается та или иная сфера деятельности. Чем прозрачнее будет работать сектор, тем больше будет к нему доверия, волонтеров, а также будет больше денежных средств и поддержки. О хороших новостях СМИ не всегда готовы писать, но необходимо менять стратегию», — добавила программный директор форума «Социальный Петербург. Перезагрузка».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

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