Мужчину под Тулой задержали за поджог автомобиля бывшей жены

Тула, 30 июня. Злоумышленник-пироман, собравшийся сжечь машину своей бывшей жены, задержан полицейскими в Тульской области. Мужчина в ночное время облил смесью масла и бензина транспортные средства экс-супруги и ее сожителя, но не получил желаемый результат. Пожар был обнаружен, а автомобили потушены.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что мотивом огнеопасного деяния стала месть. 27-летний бывший муж, ранее судимый за хищения чужого имущества, высказывал различные угрозы женщине, разорвавшей с ним брачные узы. В одну из ночей он перешел от слов к делу. К тому же, рядом на парковке оказались автомобили бывшей жены и ее сожителя.

«По предварительным данным, подозреваемый причастен к поджогу автомобилей Mazda и Mitsubishi. Транспортные средства повреждены огнем, но не уничтожены полностью. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили личность подозреваемого и его местонахождение, после чего доставили в подразделение органов внутренних дел для разбирательства», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Подозреваемый содержится под стражей. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.

Ранее ФАН сообщал о направлении в суд уголовного дела по обвинению в краже. Житель Тулы похитил железнодорожные детали на сумму 170 тысяч рублей.