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Путин оценил меры стабилизации цен на продукты в России

Экономика
Путин оценил меры стабилизации цен на продукты в России
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о стоимости продуктовых товаров в стране в ходе прямой линии 30 июня.

Россия является частью глобальной экономики, напомнил глава государства. В формировании цен на рынке сыграли роль пандемия и сокращение рабочих мест. Однако правительство страны приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты, указал президент.

«Заключали соглашения, выдавали субсидии», — отмечает Владимир Путин.

По его словам, государство обращает внимание на ситуацию. Мероприятие, в ходе которого российский лидер оценил стоимость продовольственных товаров, проводится уже 18-й раз. На прямой линии также поднимался вопрос о рисках вакцинации для граждан России.

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