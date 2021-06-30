Путин оценил меры стабилизации цен на продукты в России

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о стоимости продуктовых товаров в стране в ходе прямой линии 30 июня.

Россия является частью глобальной экономики, напомнил глава государства. В формировании цен на рынке сыграли роль пандемия и сокращение рабочих мест. Однако правительство страны приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты, указал президент.

«Заключали соглашения, выдавали субсидии», — отмечает Владимир Путин.

По его словам, государство обращает внимание на ситуацию. Мероприятие, в ходе которого российский лидер оценил стоимость продовольственных товаров, проводится уже 18-й раз. На прямой линии также поднимался вопрос о рисках вакцинации для граждан России.