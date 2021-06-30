Путин объяснил свое решение привиться «Спутником V» вакцинацией в ВС РФ

Москва, 30 июня. Личный состав Вооруженных сил РФ был привит от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

В ходе прямой линии он отметил, что получил прививку тем же препаратом, так как является верховным главнокомандующим российской армии.

Главе государства поступил не один вопрос, который касается коронавируса и прививок от данного заболевания. В свою очередь Путин указал, что вакцины от COVID-19 могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Но в то же время оставаться в группе риска непривитым еще опаснее.