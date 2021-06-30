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Путин объяснил братство русских и украинцев на примере жителей Израиля

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:52
Политика
Путин объяснил братство русских и украинцев на примере жителей Израиля
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Украинцы не являются недружественным россиянам народом, более того, они остаются народом братским, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Украина не будет включена в список недружественных России стран, потому что следует дорожить братством народов, подчеркнул российский лидер. В качестве примера Путин привел народ Израиля и воссоединение в нем евреев со всех концов света.

«Евреи в Израиль приезжают, из Африки вообще черненькие приезжают, из Европы приезжают. Еврейский народ дорожит своим единством», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о рисках вакцинации. Как подчеркнул глава государства, врачи в пунктах вакцинации могут не до конца владеть ситуацией, поэтому лучше проконсультироваться по поводу противопоказаний с врачом.

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украина путин россия израиль прямая линия
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