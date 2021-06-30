Путин объяснил братство русских и украинцев на примере жителей Израиля

Москва, 30 июня. Украинцы не являются недружественным россиянам народом, более того, они остаются народом братским, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Украина не будет включена в список недружественных России стран, потому что следует дорожить братством народов, подчеркнул российский лидер. В качестве примера Путин привел народ Израиля и воссоединение в нем евреев со всех концов света.

«Евреи в Израиль приезжают, из Африки вообще черненькие приезжают, из Европы приезжают. Еврейский народ дорожит своим единством», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о рисках вакцинации. Как подчеркнул глава государства, врачи в пунктах вакцинации могут не до конца владеть ситуацией, поэтому лучше проконсультироваться по поводу противопоказаний с врачом.