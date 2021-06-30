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«О чем разговаривать?»: Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским
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«О чем разговаривать?»: Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:54
Политика
«О чем разговаривать?»: Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам главы государства, Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление западных стран. Тем не менее Путин готов встретиться с президентом Украины, но считает, что сначала надо определиться с повесткой переговоров.

«О чем разговаривать? Но я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что к прямой линии с президентом РФ поступило более 1,5 млн обращений. Путин намерен уделить максимальное внимание вопросам россиян.

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